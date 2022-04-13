За свою кар'єру легендарний актор взяв участь у більш ніж 150 проектах.

Американський стендап-комік і актор Гілберт Готфрід помер у вівторок, 12 квітня, у віці 67 років. Сім'я артиста написала про його смерть в Twitter, посилаючись на «тривалу хворобу».

Виявилося, що американський актор довгий час страждав від шлуночкової тахікардії, ускладненої міотонічної дистрофією.

«Він був не тільки культовим голосом комедій, але і прекрасним чоловіком, братом, другом і батьком двох маленьких дітей. Хоча сьогодні для нас сумний день, будь ласка, продовжуйте сміятися якомога голосніше на честь Гілберта», — заявили родичі Готтфріда.

Гілберт озвучив папугу Яго в «Аладдіні» 1992 року, зіграв роль у фільмі «Поліцейський з Беверлі-Хіллз 2». Актора знають як завідувача дитячим будинком в картині «Важка дитина».

За свою кар'єру Готфрід взяв участь у більш ніж 150 проектах - він озвучував персонажів у серіалах «Губка Боб Квадратні Штани», «Гріффіни», «Геркулес», а також у комедії «Доктор Дуліттл».

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