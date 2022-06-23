Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, получить средства в Привате можно дистанционно.

Напомним,"МЕГАБАНК" действовал на рынке банковских услуг с 1990 года. В состав его акционеров входили Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Немецкий банк развития KfW и Международная финансовая корпорация (IFC). Несколько лет назад Мегабанк входил в топ-15 банков, в которых украинцы хранили большие вклады.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "МЕГАБАНК" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Как отмечали в Нацбанке, проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения и начались задолго до начала войны.

Согласно сообщению Приватбанка, с 21 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты средств вкладчикам «МЕГАБАНК» по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 2 июня 2022 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Выплаты средств вкладчикам происходят через ПриватБанк и другие банки-агенты Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Также сообщается, что получить возмещение в Приватбанке можно дистанционно - обратившись к клиентской поддержки по телефону 3700 или через онлайн-чат, или непосредственно в отделении банка.

«Поскольку АО «МЕГАБАНК» признано неплатежеспособным после вступления в силу нормы о возмещении средств в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 02 июня 2022 года, выплата гарантированной суммы возмещения осуществляется по єтой норме, которая будет действовать в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения», - говорится в сообщении.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня текущего года.

Напомним, пополнение карты ПриватБанк через терминал обернулось вызовом полиции.

О том, как обычная процедура привела к скандалу рассказал разгневанный клиент Привата.

Также сообщалось, что банкоматы Приватбанка не выдают деньги, но списывают со счета.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен - появилось объяснение.