Звичайна операція з поповнення рахунку в ПриватБанку обернулося зверненням в поліцію.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив один з кілентів Привату на сайті Мінфін.

"Сьогодні поповнював у терміналі свою картку на 3000грн. Поповнення не прийшло. Після звернення в службу підтримки (це окрема проблема про яку тут писали не раз) — сказали що гроші повинні бути протягом години. Через годину звичайно ніяких грошей на картці не з'явилося», - заявив клієнт.

Чоловік також уточнив, що довелося звертатися в правоохоронні органи.

"...Заздалегідь ще біля банкомату викликав півциію і зафіксував своє звернення. Також зберіг всі записи розмов і листувань з підтримкою», - заявив клієнт, додавши, що збирається судитися.

"Якщо можете, обходьте Приват банк стороною", - підкреслив незадоволений клієнт.

У коментарях ще один клієнт Привату повідомив, що стикався з схожою ситуацією, але гроші свої він все ж отримав.

Нагадавши, банкомати ПриватБанку не видають гроші, але списують з рахунку.

Також повідомлялося, що ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, - з'явилося пояснення.

Крім того, Politeka.net писала, що у клієнта Приватбанку зникли з картки 15 тис. гривень - що відповіли в банку і чи повернуть гроші.