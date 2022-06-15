Про це, як пише Politeka.net, повідомив один з кілентів Привату на сайті Мінфін.
"Сьогодні поповнював у терміналі свою картку на 3000грн. Поповнення не прийшло. Після звернення в службу підтримки (це окрема проблема про яку тут писали не раз) — сказали що гроші повинні бути протягом години. Через годину звичайно ніяких грошей на картці не з'явилося», - заявив клієнт.
Чоловік також уточнив, що довелося звертатися в правоохоронні органи.
"...Заздалегідь ще біля банкомату викликав півциію і зафіксував своє звернення. Також зберіг всі записи розмов і листувань з підтримкою», - заявив клієнт, додавши, що збирається судитися.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
У ЗСУ намалювалася важливіша проблема, ніж брак важкого озброєння: Жданов розповів подробиці
Окупанти все рідше йдуть в пряму атаку, з'явилося пояснення:"Така тенденція не може не тішити"
"Який він солоденький": "Холостяк" Добринін і Квіткова показали сина в його маленьке свято
Втрати ЗСУ на передовій: Подоляк назвав нові цифри загиблих українських військових
"Якщо можете, обходьте Приват банк стороною", - підкреслив незадоволений клієнт.
У коментарях ще один клієнт Привату повідомив, що стикався з схожою ситуацією, але гроші свої він все ж отримав.
Нагадавши, банкомати ПриватБанку не видають гроші, але списують з рахунку.
Також повідомлялося, що ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, - з'явилося пояснення.
Крім того, Politeka.net писала, що у клієнта Приватбанку зникли з картки 15 тис. гривень - що відповіли в банку і чи повернуть гроші.