ПриватБанк перевіряє грошові платежі українців, навіть, якщо мова йде про незначні суми. У клієнтів це викликає подив і роздратування.

Так, одна з клієнток ПриватБанку поскаржилася, що був затриманий її платіж у розмірі всього 200 гривень.

"Я платила податок до Пенсійного фонду як підприємець, мій платіж завис, я звернулася в чат банку, мені відповіли, що мій платіж на перевірці Службою безпеки банку! Платіж був у сумі 200 грн, бо зараз плачу потроху по кожному платежу. Як може такий платіж бути затриманий Службою безпеки? Державі не потрібні податкові надходження або ваш банк веде політику знищення малого бізнесу?» ,- повідомила розгнівана клієнтка на сторінці ПриватБанку в Facebook.

Жінка також уточнила, чи треба їй для вирішення свого питання звертатися зі скаргою до Нацбанку.

"Після звернення на гарячу лінію і повідомлення в Інтернеті мій платіж пройшов, але якщо я буду кожен раз з таким квестом платити податки, а сплачую я їх потроху як отримую плату за свою роботу і це виходить кілька разів 5-7 на місяць - це привід для роздумів навіщо мені цей геморой?",- попередила розгнівана клієнтка про своє можливе рішення відмовитися від послуг банку.

У Приваті на скаргу відреагували, пояснивши, що мають право перевіряти будь-який платіж.

"Будь-який платіж, який проводиться, може проходити додаткову перевірку в Службі безпеки. Статус проведення платежу можна перевірити в чат онлайн або за номером 3700", - відповіли В Приватбанку.

Нагадаємо, нові правила ПриватБанку з 1 червня розлютили українців.

Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.