«Чому такий банк «бере і робить» нічого для свого клієнта?»

Таким питанням, як пише Politeka.net, задається розлючений клієнт ПриватБанка, чиї гроші були списані з рахунку, але при цьому не видані банкоматом.

«Намагався зняти кошти в банкоматі через сканування QR-коду. І вже втретє кошти знімаються з рахунку, а кошти банкомат не видає. Традиційний дзвінок в службу підтримки, традиційне слухання 40 хвилин тупого штучного інтелекту, який розповідає інфу не по запиту, бо не правильно розібрав мій запит», - повідомив клієнт ПриватБанка про свою неприємність на сайті Мінфін.

Чоловік також уточнив, що після оформлення чергової скарги на повернення коштів чекає вже 5-ий день її підтверждення.

«У мене питання: чому такий великий банк не може розібратися зі своїм банкоматом, який вже за два тижні таке робить втретє?» - гнівається клієнт ПриватБанку.

Нагадаємо, ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, - з'явилося пояснення

Також повідомлялось, що Приват повідомив про нові правила з 1 червня і отримав хвилю гніву.

Крім того нагадаємо, що у клієнта ПриватБанку зникли з картки 15 тис. гривень - що відповіли в банку і чи повернуть гроші