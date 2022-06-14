Таким питанням, як пише Politeka.net, задається розлючений клієнт ПриватБанка, чиї гроші були списані з рахунку, але при цьому не видані банкоматом.
«Намагався зняти кошти в банкоматі через сканування QR-коду. І вже втретє кошти знімаються з рахунку, а кошти банкомат не видає. Традиційний дзвінок в службу підтримки, традиційне слухання 40 хвилин тупого штучного інтелекту, який розповідає інфу не по запиту, бо не правильно розібрав мій запит», - повідомив клієнт ПриватБанка про свою неприємність на сайті Мінфін.
Чоловік також уточнив, що після оформлення чергової скарги на повернення коштів чекає вже 5-ий день її підтверждення.
«У мене питання: чому такий великий банк не може розібратися зі своїм банкоматом, який вже за два тижні таке робить втретє?» - гнівається клієнт ПриватБанку.
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Нагадаємо, ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, - з'явилося пояснення
Також повідомлялось, що Приват повідомив про нові правила з 1 червня і отримав хвилю гніву.
Крім того нагадаємо, що у клієнта ПриватБанку зникли з картки 15 тис. гривень - що відповіли в банку і чи повернуть гроші