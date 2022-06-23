В Европейском вещательном союзе подтвердили, что Евровидение-2023 будет проходить не в Украине.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте EBU.

Представители Европейского вещательного союза объяснили свое решение тем, что для них на первом месте стоит безопасность всех участников и зрителей конкурса. Также подчеркивается, что планирование мероприятия нужно начинать уже сейчас.

По словам организаторов, для работы на Евровидении-2023 уже аккредитовано не менее 10 тысяч человек. Также ожидается, что посмотреть мероприятие прибудут около 30 тысяч фанатов со всего мира.

Также организаторы напомнили, что в правилах конкурса отмечается, что его могут перенести в форс-мажорной ситуации, такой, как война.

«ЕВС сообщает, что «с сожалением» принял решение перенести проведение Евровидения-2023 в другую страну, а также продолжит дискуссии по поиску соответствующего места для проведения конкурса в следующем году», - рассказали на украинской странице в Инстаграм, посвященной Евровидению.

Украинцы уже отреагировали на такое решение организаторов конкурса.

«Та ну на», «Через три года выиграем еще и проведем все на топ уровне», «Ну и ладно тогда пусть Евровидение 2024 года пройдет в Украине!», «Очень жаль, но мы на самом деле не знаем, сколько еще будет продолжаться эта напасть. Но не нужно расстраиваться. Мы молодцы. Мы победители», - пишут люди.

Напомним, Ефросинина обратилась к украинцам с важным посланием, видео.

Как сообщала Politeka, Астафьева встретилась с красавчиком телеведущим, который вступил в ряды ВСУ.

Также Politeka писала, что Монатик показал сокровенное еще до выхода новой песни.