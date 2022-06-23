Соответствующее заявление появилось на официальном сайте EBU.
Представители Европейского вещательного союза объяснили свое решение тем, что для них на первом месте стоит безопасность всех участников и зрителей конкурса. Также подчеркивается, что планирование мероприятия нужно начинать уже сейчас.
По словам организаторов, для работы на Евровидении-2023 уже аккредитовано не менее 10 тысяч человек. Также ожидается, что посмотреть мероприятие прибудут около 30 тысяч фанатов со всего мира.
Также организаторы напомнили, что в правилах конкурса отмечается, что его могут перенести в форс-мажорной ситуации, такой, как война.
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«ЕВС сообщает, что «с сожалением» принял решение перенести проведение Евровидения-2023 в другую страну, а также продолжит дискуссии по поиску соответствующего места для проведения конкурса в следующем году», - рассказали на украинской странице в Инстаграм, посвященной Евровидению.
Украинцы уже отреагировали на такое решение организаторов конкурса.
«Та ну на», «Через три года выиграем еще и проведем все на топ уровне», «Ну и ладно тогда пусть Евровидение 2024 года пройдет в Украине!», «Очень жаль, но мы на самом деле не знаем, сколько еще будет продолжаться эта напасть. Но не нужно расстраиваться. Мы молодцы. Мы победители», - пишут люди.
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