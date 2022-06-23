Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение в своем Instagram, в котором рассказала украинцам, как получить психотерапевтическую помощь пострадавшим от войны людям.

Маша напомнила украинцам, что она амбассадор ООН по народонаселению, и вместе со специальным фондом они создали платформу, куда могут обратиться пострадавшие от насилия со стороны оккупантов. Это могут быть и мужчины, и женщины, все будет полностью анонимно и бесплатно. При этом телеведущая подчеркнула, что человек может подать заявку и самостоятельно выбрать себе специалиста. Кроме того, помощь заключается ни в одной консультации, а в комплексе, а специалист будет сопровождать человека до улучшения его состояния.

"Друзья, мне кажется, что украинцы сейчас поделились на несколько типов: тех, кто сильно пострадал и продолжает страдать от войны, тех, кто им всячески помогает, и тех, кто всех ругает. Обращаюсь к первым двум – эта информация требует распространения, чтобы помочь пострадавшим", - подписала видео Ефросинина и подробнее рассказала о психотерапевтической помощи людям, пострадавшим от насилия.

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