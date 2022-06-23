Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны актриса, модель и певица Даша Астафьева помогает бойцам ВСУ в тылу. В ответ решил порадовать звезду украинский телеведущий Даниэль Салем, служащий в ВСУ. Он настоящий пример для многих знаменитостей.
Даниэль выкроил время и приехал к Даше Астафьева, чтобы взять у нее интервью в рамках программы "Зірковий шлях", ведущим которой является Салем. На кадрах видно, как Даша снимает все вокруг и к ней подходит Даниэль. Он зовет ее работать, но певица отвечает, что не любит этого делать.
"Я тоже, но надо", - признается Даниэль Салем.
Можно заметить, что певица нарядилась и нанесла на лицо макияж: сделала стрелки и использовала розовую помаду. Свои черные локоны знаменитость собрала в высокий пучок. Для сьемок Даша Астафьева выбрала светлую кофточку с бантиком у шеи. Даниэль Салем при этом выбрал наряд в стиле милитари в цветах хаки.
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Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.
Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.
Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.