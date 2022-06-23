Популярный украинский певец анонсирвал скорый выход долгожданной новой композиции, которую так ждут поклонники. Известно, что в последние недели артист был занят благотворительными концертами, сбором средств для помощи беженцам и не так часто общался с аудиторией.

В коротком ролике артист показал интересное превью своей работы, а также заявил, что скоро будет что-то новое и интересное. Можно также заметить слова композиции и пометки автора.

Поклонники ожидаемо отрагировали на новое обращение артиста:

«Ждем!!💛💙; прекрасно, дождались;🙏🏻💔; 💙Art оборона; Очень ждем! ❤; Ждуууууу😍; Ждем!; Как проникновенно 😻; Ждем 😍🔥💙💛; Класс 🙌; ️класс; Украина превыше всего!❤️💙💛; Боже как жду 🙏🏽; Так интересно заглянуть в уголок, где рождается большое творчество. У меня тоже почерк с наклоном налево 🙈😁; И в Лондоне мы вас уже ждем 💙💛».

Также известно, Дмитрий Монатик не планирует заниматься переводом своим песен. Во время беседы Демин обратил внимание на то, что после полномасштабного вторжения в Украину многие артисты занялись переводом своих песен с русского языка на украинский.

«Я не буду переводить свои песни. Они были написаны тогда, в то время, они подарили много хороших, правильных эмоций. Там песни о мечтах, о надежде на светлое будущее. Тратить время на прошлое, мне кажется, сегодня не стоит. Нужно тратить время на будущее и создавать что-то новое», - поделился своим видением Монатик.

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