Ушел из жизни украинский поэт, сценарист и актер Аркадий Гарцман. Ему было 75 лет. Трагическую новость сообщила его дочь Виктория Аронова в Facebook.

"У меня был лучший папа в мире. И для меня – самый лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте – с Господом на небесах. Только это утешает. Но я знаю, что однажды мы снова увидимся и уже в вечности будем вместе. Так что до встречи, моя любовь!" – написала она.

В комментариях под публикацией украинцы выразили свое сочуствие и оставили слова утешения.

Аркадий Гарцман родился 1 июня 1947 года в Киеве. Он известен как автор песен, в частности – к мультфильму Давида Черкасского "Остров сокровищ". Песни на стихи Гарцмана исполняют София Ротару, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Вместе с Робертом Виккерсом он в 1990 году основали юмористическую газету "Блин" в Киеве. Аркадий Гарцман сыграл роли интенданта Воробьева в "Ликвидации" и писателя Бабеля в сериале "Утесов". Также широкой общественности он известен по многосерийной ленте "Возвращение Мухтара".

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