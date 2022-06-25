Участник боев за Северодонецк Михаил Стрижка поделился мыслями относительно своих побратимов, которые рискуют жизнью ради мира в Украине.

Об этом он пишет у себя на странице в Фейсбук.

"Вот так выглядят пехотинцы, которые держали на себе Север. Докуривая бычки жаждущими шли валить русню.

Не жаловались. Не ныли. Не искали предательство. Стесняясь лечь полежать на новой позиции, потому что вдруг это чей-то топчан. Отказывались взять сигарету, потому что «братец, тебе тоже надо, а мы нашли склад с табаком».

Спрашивали разрешения попить воды. И воевали. Они воевали. Не бросали позиций. Терпели. Терпели и воевали.

Очень надеюсь, что всех людей, которые с честью выполнили свой долг найдет своя заслуженная награда. Горжусь вами", - пишет Михаил Стрижка.

Напомним, что бойцы ВСУ получили приказ относительно Северодонецка, кадры последних боев.

Как сообщала Politeka, враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию с "вагнеровцами" в Украине.