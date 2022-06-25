Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
С 25 июня лицам, создавшим регистрационные карточки в дополнительный период регистрации и приславшим комплект документов в соответствующий региональный центр, нужно воспользоваться специальным сервисом «Получение доступа к информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022».
Сообщается, что для получения логина и пароля достаточно перейти по ссылке и корректно заполнить поля формы. Стоит обратить внимание, что паспорт в виде ID-карты не содержит серии, поэтому это поле останется пустым.
Именно на информационной странице с 8 до 18 июля участникам нужно будет подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня населенный пункт для прохождения дополнительной сессии НМТ, а в течение 1-10 августа предоставить окончательную информацию о желание пройти НМТ в определенном месте.
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В УЦОКО также отметили, что для успешной регистрации в дополнительный период, кроме создания регистрационной карточки, нужно обязательно прислать комплект документов в соответствующий региональный центр. Участники, которые до 27 июня не пришлют комплект регистрационных документов на указанный электронный адрес, не смогут принять участие в НМТ-2022.
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