Потенциальные участники дополнительной сессии национального мультипредметного теста (НМТ), который в этом году заменит традиционное ЗНО, с сегодняшнего дня могут самостоятельно узнать логин и пароль для входа на информационную страницу участника.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

С 25 июня лицам, создавшим регистрационные карточки в дополнительный период регистрации и приславшим комплект документов в соответствующий региональный центр, нужно воспользоваться специальным сервисом «Получение доступа к информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022».

Сообщается, что для получения логина и пароля достаточно перейти по ссылке и корректно заполнить поля формы. Стоит обратить внимание, что паспорт в виде ID-карты не содержит серии, поэтому это поле останется пустым.

Именно на информационной странице с 8 до 18 июля участникам нужно будет подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня населенный пункт для прохождения дополнительной сессии НМТ, а в течение 1-10 августа предоставить окончательную информацию о желание пройти НМТ в определенном месте.

В УЦОКО также отметили, что для успешной регистрации в дополнительный период, кроме создания регистрационной карточки, нужно обязательно прислать комплект документов в соответствующий региональный центр. Участники, которые до 27 июня не пришлют комплект регистрационных документов на указанный электронный адрес, не смогут принять участие в НМТ-2022.

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