Украинцы, депортированные через территорию россии, смогут вернуться в Украину даже без паспортов.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Сообщается, что украинские пограничники будут пропускать без документов украинцев, которых до этого принудительно вывезли в россию. Люди, которым удастся выехать из рф через другую страну, смогут беспрепятственно попасть в Украину.

«У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами», - рассказала вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.

Она сообщила, что сейчас власти разрабатывают маршруты, по которым будет курсировать бесплатный транспорт, на котором украинцы без денег и документов смогут вернуться домой.

В рамках этой инициативы Украина договорилась о транспортировке людей с Эстонией и Латвией. Как уточнила Верещук, именно через эти страны проходит самый большой поток депортированных украинцев.

Кроме того, Верещук добавила, что хоть границы Украины с россией и остаются закрытыми, если украинцам каким-то образом удастся дойти до пунктов наших пограничников с этой стороны, то их также пропустят домой даже без документов.

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