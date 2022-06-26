Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В ГУР рассказали, что руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений вооруженных сил рф.

Одновременно с тем россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Официальная причина: для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого, по данным разведчиков, запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.



Также сообщается, что с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Зато анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами, не проводятся. Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас армия Беларуси держит только семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются у границ Украины.

Время, необходимое для развертывания ударных сил, составляет 3-4 недели. По словам представителя ГУР, ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно, без войск рф, является крайне маловероятным.

Напомним, сорвалась целая серия штурмов оккупантов, американцы сообщили подробности.

Как сообщала Politeka, британская разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке.

Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.