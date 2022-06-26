Пока Запад идет на поводу у шантажиста-путина, война в Украине будет затягиваться.

О единственном способе заставить кремлевского диктатора отступить рассказал в интервью ТСН австрийский военный эксперт Том Купер.

Он отметил, что сейчас ЕС и НАТО продолжают действовать крайне осторожно, опасаясь угроз владимира путина. Это сказывается и на количестве оружия, которое Запад передает Украине.

«Проблема в том, что западные правительства не воспринимают ситуацию серьезно. Они все еще подвергаются шантажу Путина», - подчеркнул Купер.

Он обратил внимание на истерику с угрозами, которую россия устроила из-за закрытия Литвой сухопутного коридора в Калининград. По мнению Купера, примечательна реакций ЕС и НАТО, которые тут же начали переживать о возможной агрессивной реакции Кремля.

«Вместо того чтобы сказать: «Довольно. Сиди в своей Москве и заткнись», - отметил военный эксперт.

Купер выразил уверенность в том, что победить путинскую россию можно только путем полного разгрома российской армии. А для этого нужно отставить геополитику и заняться вооружением Украины.

«Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления», - подчеркнул Купер.

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