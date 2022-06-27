В сети появилось видео с неожиданным происшествием во время съемок новой программы на российском телевидении.

На кадрах можно увидеть, как российская певица выходит на сцену и под аплодисменты массовки начинает спускаться со ступенек. Однако, в какой-то момент Валерия падает на пол плашмя, а с ее ноги в даже слетает туфля.

После случившегося певица призналась, что «коленки расшибла прилично», а также заявила, что этот инцидент был «проявлением солидарности» с патриархом РПЦ Кириллом.

В сети бурно отреагировали на инцидент с певицей, которая известна многолетней поддержкой владимира путина, а также его агрессии против Украины.

«на это можно смотреть бесконечно», «Думаю, что не последний флешмоб под названием: делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», «Аплодисменты? Нет, бурные овации!!!», «Религия пала, «культура» пала, осталось политике навернуться и все наладится», «Зетнутых уже земля не держит, что им там такое талибы привезли под видом кокса?», - пишут люди.

Напомним, что на днях во время литургии в церкви Новороссийска на полу «расстелился» патриарх РПЦ Кирилл. Инцидент попал на камеру и наделал шума.

Напомним, Зеленский дал совет белорусам, что они могут сделать.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Быков приехал в Киев и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что страны G7 приняли решение по Украине.