В сети появилось видео с неожиданным происшествием во время съемок новой программы на российском телевидении.
На кадрах можно увидеть, как российская певица выходит на сцену и под аплодисменты массовки начинает спускаться со ступенек. Однако, в какой-то момент Валерия падает на пол плашмя, а с ее ноги в даже слетает туфля.
После случившегося певица призналась, что «коленки расшибла прилично», а также заявила, что этот инцидент был «проявлением солидарности» с патриархом РПЦ Кириллом.
В сети бурно отреагировали на инцидент с певицей, которая известна многолетней поддержкой владимира путина, а также его агрессии против Украины.
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«на это можно смотреть бесконечно», «Думаю, что не последний флешмоб под названием: делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», «Аплодисменты? Нет, бурные овации!!!», «Религия пала, «культура» пала, осталось политике навернуться и все наладится», «Зетнутых уже земля не держит, что им там такое талибы привезли под видом кокса?», - пишут люди.
Напомним, что на днях во время литургии в церкви Новороссийска на полу «расстелился» патриарх РПЦ Кирилл. Инцидент попал на камеру и наделал шума.
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