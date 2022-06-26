На фоне участившихся ударов российских войск с территории Беларуси президент Украины в своем традиционном вечернем видео обратился к гражданам этой страны.

Он предупредил как военных, так и простых гражданских людей о том, что сейчас россия активно втягивает их в открытую войну.

«Даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», - подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что народ Беларуси поддерживает Украину и не хочет участвовать в развязанной россией войне. По мнению Зеленского, людям под силу отстоять свои желания, несмотря ни на что.

«Именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство хочет втянуть в войну, посеять ненависть между нами. От простых людей в Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», - заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что украинские защитники будут отражать удары, с какого бы направления они не наносились. По словам Зеленского, предстоящая неделя будет крайне тяжелой для всех.

Напомним, журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Быков приехал в Киев и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что страны G7 приняли решение по Украине.