Активист опубликовал в своем Telegram-канале снимок Быкова в футболке с сине-желтым сердцем. При этом сам публицист в своих соцсетях о визите в Украину не предупреждал.
"Пока российские ракеты летят в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как надо жить", — возмутился Стерненко.
Активист также перечислил скандальные заявления Быкова, из-за которых ему не стоит лезть к украинцам.
"Напомню, Быков говорил, что судьба Одессы вне российского контекста будет жалкой, что оккупация Украины СССР был лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами, и требовал открывать у нас русскоязычные школы", — сказано в сообщении.
Украинцы в комментариях также возмущаются циничностью россиянина:
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"Прочь из Украины, м*скаль некрасивый!";
"а где арестович с хлебом и солью?";
"Кто их сюда пускает? Просто нет слов";
"пока виз еще не нет";
"а в прошлый раз Киев был под обстрелами когда Овсянникова приехала. видите взаимосвязь?";
"Какого черта его пустили к нам? Что за Стокгольмский синдром?";
"А действительно, кто их пускает? За трусы и в кацапляндию. Может пора пограничникам и киберполиции вместе работать?".
Напомним, в ГУР сделали срочное предупреждение о ситуации в Беларуси, рф стягивает силы.
Как сообщала Politeka, британская разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке.
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