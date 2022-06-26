Активист опубликовал в своем Telegram-канале снимок Быкова в футболке с сине-желтым сердцем. При этом сам публицист в своих соцсетях о визите в Украину не предупреждал.

"Пока российские ракеты летят в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как надо жить", — возмутился Стерненко.

Активист также перечислил скандальные заявления Быкова, из-за которых ему не стоит лезть к украинцам.



"Напомню, Быков говорил, что судьба Одессы вне российского контекста будет жалкой, что оккупация Украины СССР был лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами, и требовал открывать у нас русскоязычные школы", — сказано в сообщении.

Украинцы в комментариях также возмущаются циничностью россиянина:

"Прочь из Украины, м*скаль некрасивый!";

"а где арестович с хлебом и солью?";

"Кто их сюда пускает? Просто нет слов";

"пока виз еще не нет";

"а в прошлый раз Киев был под обстрелами когда Овсянникова приехала. видите взаимосвязь?";

"Какого черта его пустили к нам? Что за Стокгольмский синдром?";

"А действительно, кто их пускает? За трусы и в кацапляндию. Может пора пограничникам и киберполиции вместе работать?".

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