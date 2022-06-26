Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления саммита «Большой семерки», который проходит 26 июня в Баварии. Подчеркивается, что страны-участницы G7 готовы оказывать разные виды помощи Украине.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется», - подчеркивается в тексте заявления.

Западные журналисты обращают внимание именно на формулировку этой фразы. Ранее страны НАТО выражали свою обеспокоенность в связи с тем, что война затягивается, а Германия и Франция активно продвигали идею проведения переговоров с россией.

В свою очередь, пресс-служба правительства Великобритании сообщает о том, что на полях саммита прошла встреча премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона. Они также обсудили ситуацию в Украине.

В ходе разговора западные лидеры заявили, что сейчас наступил критический момент в ходе конфликта и есть возможность переломить ход войны. В связи с этим политики подчеркнули, что сейчас как никогда важно поддерживать Украину, чтобы усилить ее позиции как на фронте, так и в возможных будущих переговорах.

Напомним, Дмитрий Быков приехал в Киев и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы смогут вернуться из-за границы даже без документов.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности на Юге из-за назначения рф нового командующего.