Москва продолжает насильственно интегрировать Херсонщину в экономическую систему россии. Об этом написал в Facebook первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, оккупанты фактически лишили херсонцев выбора, заблокировав роботу украинских банков и не давая возможности завозить гривневую наличную массу в захваченный регион. Так, оккупанты уже планируют открыть в Херсоне отделение подсанкционного "Промсвязьбанка".

"Этот банк включен в санкционный список США и отключен от системы SWIFT. Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей чуть ли не всем желающим, говорит о продолжении насильственной интеграции Херсонщины в экономическую систему рф", - пишет чиновник.

Он также отметил, что на Херсонщине накал во "внутриполитических" процессах. Есть основания предполагать, что уже в ближайшее время произойдет перераспределение ролей среди известных коллаборантов. Ведь их воровитость и некомпетенция смогли поразить даже орков, для которых такие качества - норма.

При этом оккупанты от идеи референдума полностью не отказались, но смогут к ней вернуться только тогда, когда у них будет много времени, чтобы создать какую-то свою областную вертикаль в районах, в громадах, потому что местные категорически отказались в этом участвовать.

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