Телеведущая показала, как исполнить маленькие капризы дочери, чтобы те были всегда "в тренде".

Как передает Politeka.net, известная актриса и телеведущая поделилась в Инстаграм маленькой радостью, которая помогает ей с дочерьми чувствовать себя уютнее. Как известно, звезда активно поддерживает свободу нашей страны и отстаивает свою позицию в сети без смущения.

«Эта коллекция имеет название «хочу как у мамы». Прибыль от продажи уходит в фонд Ефросининой, помогите пострадавшим!

Также вся прибыль от продажи будет отправляться на помощь нуждающихся, которые пострадали от российской агрессии» - рассказала Ребрик и показала, как даже такой мелочью можно поддержать доброе дело. Вместе со своими детьми она выбрала ярко-розовые костюмы.

Также Ребрик возмутилась тем, что из-за нападения российских оккупантов украинские дети в этом году лишились торжественного последнего звонка в школах.

«Они украли нашу жизнь, наши земли, наши мечты, они украли даже последний звонок наших выпускников! Это невыразимо грустно, что по всей стране учителя смогли сегодня увидеть своих учеников только онлайн, только через зум. И это еще счастье – если СМОГЛИ увидеть… Сотни школ – в оккупации. Около 2000 школ по всей Украине разрушили россияне. Осенью многим детям просто некуда будет уходить», - написала Ребрик.

Напомним, Слава Демин показал пушистого любимца, который "послал" русский корабль.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как приготовить молодую капусту.

Также Politeka писала, что Полякова без яркого макияжа и лишнего пафоса показала, какая она перед концертами.