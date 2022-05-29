Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на шоу "Евровидение", а недавно победила на проекте "Маска". В прошлом году Огневич решила принять участие в проекте "Холостячка", но с победителем проекта певица быстро рассталась. А сейчас артистка ездит выступать перед украинскими солдатами, а до этого устроила мировое турне, собирая деньги для украинской армии. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата решила поговорить с фанатами.

"Поговорим?", - предложила Огневич.

"Когда новая песня?", - спросил фанат.

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"Скоро я в процессе сейчас", - ответила певица и поставила три смайлика.

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