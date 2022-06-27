Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрзализныцю, действующие на сейчас правила выдачи бесплатных билетов для украинцев будут действительны до четверга, 30 июня, включительно.

Таким образом, бесплатный проезд отменяется с 1 июля.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по польской железной дороге", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, также с 1 июля Польша прекратит выплаты помощи для украинских беженцев. Пособие в размере 40 злотых (около 320 гривен) в день на питание и проживание выплачивалось с начала российского вторжения в Украину.

Но будут исключения. Льготы будут расширены «людям с инвалидностью, беременным женщинам и многодетным».

Напомним, количество беженцев с Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию 16 июня 2022 года составляла 3,207 млн, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше - 1 млн 169,5 тыс. при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны до 18 июня прибыло 4,166 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 2,195 млн.

Также напомним, что украинцы смогут вернуться из-за границы даже без документов - о каких случаях идет речь.

Кроме того Politeka.net писала о новые запреты и штрафы.

Также сообщалось, что некоторых пенсионеров могут лишить пенсий.