Українці, депортовані через територію росії, зможуть повернутися в Україну навіть без паспортів.

Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Повідомляється, що українські прикордонники будуть пропускати без документів українців, яких до цього примусово вивезли в Росію. Люди, яким вдасться виїхати з рф через іншу країну, зможуть безперешкодно потрапити в Україну.

"У нас є домовленість з прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що засвідчують особу. Головне-знайти шлях, щоб повернутися додому. Подзвонити нам, ми допоможемо з квитками, допоможемо з паспортними документами", - розповіла віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Вона повідомила, що зараз влада розробляє маршрути, за якими курсуватиме безкоштовний транспорт, на якому українці без грошей і документів зможуть повернутися додому.

В рамках цієї ініціативи Україна домовилася про транспортування людей з Естонією і Латвією. Як уточнила Верещук, саме через ці країни проходить найбільший потік депортованих українців.

Крім того, Верещук додала, що хоч кордони України з Росією і залишаються закритими, якщо українцям якимось чином вдасться дійти до пунктів наших прикордонників з цього боку, то їх також пропустять додому навіть без документів.

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