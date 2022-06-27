Астролог Влад Росс рассказал, что все масштабные события в мире всегда происходят в год Тигра и когда в россии может произойти дворцовый переворот.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив Подорожнего».

«Я всегда говорил, что, если путин и захочет завоевать Украину, то это будет год тигра, вот как раз 2022 год. И, конечно же, в год Тигра всегда происходят какие-то широкомасштабные ядерные или атомные ситуации», - подчеркивает Влад Росс.

По случаю астролог вспоминает и пророчества Ванги, в которых говорилось, что нужно бояться года, где много двоек, потому что может произойти страшное зрелище вплоть до природных катаклизмов. Также он добавляет, что Нострадамус писал о том, что царь ужаса спустится с небес.

По словам астролога, вблизи 4-6 августа на небе будет крестовая ситуация: Уран в соединении с Марсом восходящим узлом в оппозиции к Луне заходящим узлом, Сатурн к ним в квадратуре жесткой, еще и Солнце.

«То есть будет очень жесткая ситуация в августе и вплоть до того, что путин может даже запустить бомбу символично 6 августа. Потому что действительно большой перелом в войне намечается на начало августа, именно Марс соединяется с Ураном 1 августа и украинская армия начнет побеждать по всем фронтам», - рассказывает Влад Росс.

По его мнению, во второй половине июля что-то может произойти с самим путиным, ведь 16 июля есть предрасположенность к дворцовому перевороту. Как объясняет гость программы, 16 июля Марс входит в дом власти российской федерации и пробудет там месяц, а Марс – это война, убийства, ниспровержения.

«Именно в это время будет происходить полная гибель экономики российской федерации. Если они каким-то образом и оттянут дефолт, то они оттянут его ровно до конца июля, в конце июля у них все равно будет дефолт, в августе – полнейший дефолт. Все поймут, в какой они западне находятся. Поэтому все созреет к ликвидации владимира путина в августе», - объясняет Влад Росс.

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https://youtu.be/36THzy6WIrU





