Білоруська армія дуже мала – всього 7-9 тисяч боєздатних солдатів. Крім того, це не професійна армія, там немає контрактників, і вона складається з призовників. При цьому варто розуміти, що участь армії Білорусі у війні росії проти України може обмежитися двома напрямками.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у коментарі OBOZREVATEL.

"Завдання Білорусі – відтягувати наші війська. Якщо вони будуть входити, то їх завдання буде перерізати комунікації, тобто займати шляхи потенційних поставок озброєння. На більше вони не здатні", – заявив експерт.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній день ризики вторгнення залишаються порівняно мінімальними. Але у зв'язку з тим, що росіяни почали перекидати туди додаткові сили, вони починають зростати. При цьому, якщо збройні сили Білорусі все ж підуть на вторгнення в Україну, вони будуть розбиті, якщо не втечуть.

Віктор Андрусів також розповів, що збільшить ймовірність вторгнення білоруських військових в Україну. Це можливо, якщо армія рф сконцентрує свої сили в Білорусі для нового вторгнення на північ України. Тоді білоруські війська можуть виступити в якості додаткових сил.

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