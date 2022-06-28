Украинские войска продолжают укреплять свои позиции на высоте в городе Лисичанск после отступления от Северодонецка.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 28 июня.

Сообщается, что украинские силы продолжают нарушать контроль российских оккупантов, нанося успешные удары глубоко в тылу россии.

Британские разведчики отмечают, что в течение 24-26 июня рф нанесла чрезвычайно интенсивные волны ударов по Украине с использованием ракет большой дальности. Эти ракеты были выпущены как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества. Подобным образом она выставила основные элементы шести различных армий, но достигла лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются", - сообщают эксперты.

Напомним, самой разрушительной атакой оккупантов 27 июня стал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Сейчас подтверждена гибель 18 мирных жителей, еще 59 человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович рассказал о решении Запада "ломать" путина.