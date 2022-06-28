В своем Telegram-канале активист разместил фрагмент прямого включения государственного телеканала "FreeДОМ" с места ракетного удара оккупантов по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.
Телеведущая Юлия Галушка попросила главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, который начал рассказывать о ситуации на месте трагедии, перейти на русский язык. Свою просьбу ведущая обосновала тем, что они "вещают для всего мира, на русском языке".
Стерненко удивляется, как такое возможно, пока украинцы борются за свое право на существование, за свою идентичность.
"Почему не на английском тогда, если они вещают на весь мир? Я что-то не припоминаю с тех пор те же американцы или британцы стали русскоязычными", — справедливо возмущается активист.
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Украинцы в комментариях также выразили негативное отношение к поступку телеведущей и вообще политике канала, который за бюджетные средства поддерживает "русский мир":
"Ждем публичного извинения";
"Выгонять таких сразу за шкирку. Злость";
"Я не понимаю, как это выходит на русском несмотря на запрет на законном уровне, тем более в новостях";
"А чтоэто вообще за помойная яма? Потому что я в ютубчике попадала на их видео всякие, и не понимала чего они на руcнявом языке";
"Позор, а еще больший позор, что это гj*но финансируется из гос. бюджета".
Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.
Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.
Также Politeka писала, что британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.