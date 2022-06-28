Подробности сообщает PrivatBank_insider.

Платежная система MoneyGram начинает выплаты от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) для украинцев, пострадавших от войны. Они могут получить 2200 гривен на человека в течение трех месяцев.

Оставить заявку для получения помощи можно на платформе єДопомога. Для этого нужно заполнить персональные данные и IBAN-номер счета Приватбанка, который можно найти в Приват24, нажав на карту и выбрав “Реквизиты карты”.

Когда перевод поступит, вы получите sms-сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram. Средства можно получить в Приват24, терминале самообслуживания, банкомате, в отделении или обратившись на 3700.

ПРи этом если у вас нет гривневой карты Приватбанка, открыть диджитал-карту для получения перевода MoneyGram на нее можно в Приват24 за несколько минут.

Напомним, военное положение могут продлить после 23 августа.

Также сообщалось, кого из украинцев коснется отмена бесплатного проезда с 1 июля.

Также Politeka писала, что украинцы смогут вернуться из-за границы даже без документов - о каких случаях идет речь.