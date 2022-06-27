Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укрзалізницю, діючі на зараз правила видачі безкоштовних квитків для українців будуть дійсні до четверга, 30 червня, включно.

Таким чином безкоштивний проїзд скасовується з 1 липня.

«Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок польською залізницею», - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, також з 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога у розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.

Але будуть винятки. Пільги будуть розширені «людям з інвалідністю, вагітним жінкам та багатодітним».

Нагадаємо, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом 16 червня 2022 року становила 3,207 млн, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1 млн 169,5 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а в зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.

Також нагадаємо, що українці зможуть повернутися з-за кордону навіть без документів - про які випадки йдеться.

Крім того Politeka.net писала про нові заборони та штрафи.

Також повідомлялось, що деяких пенсіонерів можут позбавити пенсій.