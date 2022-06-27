Воєнний стан, який діє в Україні після повномасштабного вторгнення рф, можуть продовжити після 23 серпня.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Завітневича, з великою часткою ймовірності, воєнний стан після 23 серпня не закінчиться.

"Щоб воно закінчилося - потрібно здобути перемогу в цій війні. Не просто закінчити її, як хтось каже, А перемогти військовою перемогою – звільнити всі наші території", - пояснив Завітневич, припустивши, що до кінця серпня здобути перемогу Україні не вдасться.

За його словами, восени ще буде «активна фаза війни».

"Дуже багато залежить від зброї, яка надійде, її кількості та якості", - нагадав представник Ради.

Що стосується мобілізації, то у керівництва нашої країни поки немає планів оголошувати призов резервістів третьої і четвертої черг.

Додамо, Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено чотири хвилі мобілізації. Зараз йде друга хвиля - в армію призивають резервістів, які не були призвані в першу хвилю мобілізації і військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

У третій хвилі, нагадаємо, будуть призвані офіцери запасу і військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів.

Четверта хвиля торкнеться всіх громадян, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я.

Тим часом президент Володимир Зеленський на саміті лідерів Великої сімки (G7) закликав зробити великий крок до припинення війни до кінця року, а, вірніше, до приходу зими.

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