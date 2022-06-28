Правительство уже выплатило около 17,2 миллиардов гривен почти 2,3 миллионам людей, которые были вынуждены переместиться из зон активных боевых действий внутри страны.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики, министерство направило следующий транш на выплату помощи. Речь идет о почти 6,2 млрд. гривен.

Напомним, что пособие на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в таких суммах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен; для других лиц — 2 000 гривен.

Помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании).

Кроме того пособие выплачивается внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшие до 20 мая 2022 г. заявку на возмещение соответствующих потерь.

Отметим, что полученная помощь на жительство не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

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