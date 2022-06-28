Как пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики, министерство направило следующий транш на выплату помощи. Речь идет о почти 6,2 млрд. гривен.
Напомним, что пособие на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в таких суммах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен; для других лиц — 2 000 гривен.
Помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании).
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Кроме того пособие выплачивается внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшие до 20 мая 2022 г. заявку на возмещение соответствующих потерь.
Отметим, что полученная помощь на жительство не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.
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