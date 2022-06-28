Українці, які постраждали через повномаштабне вторгнення рф, отримають допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) через MoneyGram.

Подробиці повідомляє PrivatBank_insider.

Платіжна система MoneyGram розпочинає виплати від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) для українців, що постраждали від війни. Вони можуть отримати 2200 гривень на особу протягом трьох місяців.

Залишити заявку для отримання допомоги можна на платформі єДопомога. Для цього потрібно заповнити персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку, який можна знайти в Приват24, натиснувши на картку і обравши “Реквізити картки”.

Коли переказ надійде, ви отримаєте sms-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram. Кошти можна отримати в Приват24, терміналі самообслуговування, банкоматі, у відділенні або звернувшись на 3700.

ПРи цьому якщо у вас немає гривневої картки ПриватБанку, відкрити діджитал-картку для отримання переказу MoneyGram на неї можна у Приват24 за декілька хвилин.

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