Под видом социальных выплат от ЕС преступники выманили у украинцев 100 миллионов гривен.

В Госспецсвязи сообщили о разоблачении преступной группы. Девять человек создали более 400 фейковых вебресурсов для получения банковских данных граждан и присвоения денег с их счетов.

"Через сайты украинцам предлагали сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опросы и указывали реквизиты банковских карточек", — пояснили в Госспецсвязи.

Далее, получив данные, злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов. Обманули более 5 тысяч граждан.

Киберполиция призвала граждан получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в том числе банковскую, информацию посторонним лицам или указывать такие данные на подозрительных ресурсах.

Собран список вебсайтов, которые использовали злоумышленники. Украинцев, которые вводили конфиденциальные данные на этих ресурсах, просят обратиться в Киберполицию.

Напомним, ПриватБанк выдал новую информацию о выплатах - как получить денежную помощь.

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Кроме того Politeka писала, что некоторых пенсионеров могут лишить пенсий.