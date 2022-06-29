В Госспецсвязи сообщили о разоблачении преступной группы. Девять человек создали более 400 фейковых вебресурсов для получения банковских данных граждан и присвоения денег с их счетов.
"Через сайты украинцам предлагали сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опросы и указывали реквизиты банковских карточек", — пояснили в Госспецсвязи.
Далее, получив данные, злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов. Обманули более 5 тысяч граждан.
Киберполиция призвала граждан получать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщать конфиденциальную, в том числе банковскую, информацию посторонним лицам или указывать такие данные на подозрительных ресурсах.
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Собран список вебсайтов, которые использовали злоумышленники. Украинцев, которые вводили конфиденциальные данные на этих ресурсах, просят обратиться в Киберполицию.
Напомним, ПриватБанк выдал новую информацию о выплатах - как получить денежную помощь.
Также сообщалось, кого из украинцев коснется отмена бесплатного проезда с 1 июля.
Кроме того Politeka писала, что некоторых пенсионеров могут лишить пенсий.