В связи с перерасчетом прожиточного минимума в июле украинцы получат новые пенсии и пособия. Изменения также затронут пенсионеров, которые утратили трудоспособность. Об этом сообщается на странице Пенсионного форда в Facebook.

С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2027 гривен, сейчас этот показатель составляет 1934 гривны, учитывается прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Таким образом законное повышение пенсии распространяется на все категории пенсионеров:

Минимальная пенсия от 1 июля вырастет на 93 грн – от от 1 934 до 2 027 грн,

от 1 июля вырастет на 93 грн – от от 1 934 до 2 027 грн, Максимальная пенсия увеличится на 930 грн — от 19 340 до 20 270 грн.

С 1 июля украинцам повысят надбавку за стаж, превышающий норму. За каждый следующий год (для женщин от 30 лет и для мужчин от 35 лет) будут доплачивать 20,27 грн, сейчас доплачивают 19,3 грн.

В ведомстве отмечают, что собираются проиндексировать пенсии по плану, однако не знают, хватит ли на повышение средств в государственном бюджете.

Напомним, что украинцев предупредили о ловушке с получением соцвыплат, как не попасться.

Как сообщала Politeka, кто из украинцев может рассчитывать на денежную помощь.

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