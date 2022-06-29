Під виглядом соціальних виплат від ЄС злочинці видурили в українців 100 мільйонів гривень.

В Держспецзв'язку повідомили про викриття злочинної групи. Дев’ять осіб створили понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян та привласнення грошей з їхніх рахунків.

"Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток", — пояснили в Держспецзв'язку.

Далі, отримавши дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків. Ошукали більше 5 тисяч громадян.

Кіберполіція закликала громадян отримувати інформацію щодо фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську, інформацію стороннім особам або зазначати такі дані на підозрілих ресурсах.

Зібрано список вебсайтів, які використовували зловмисники. Українців, які вводили конфіденційні дані на цих ресурсах, просять звернутися до Кіберполіції.

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