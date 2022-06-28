Уряд вже виплатив близько 17,2 мільярдів гривень майже 2,3 мільйонам людей, які були вимушені переміститись із зон активних бойових дій всередині країни.

Як пише Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики, міністерство спрямувало наступний транш на виплату допомоги. Йдеться про майже 6,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в таких сумах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Крім того допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат.

Зазначимо, що отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

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