Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в Министерстве юстиции Украины.

Так, теперь запрещается совершение нотариусами, рабочее место (контора) которых расположено в пределах административно-территориальной единицы, входящей в утвержденный Министерством юстиции перечня административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения, нотариальных действий, кроме:

- удостоверения доверенностей на право распоряжения средствами на счетах в банках и небанковских финансовых учреждениях (выкладываются на специальных бланках нотариальных документов) и других доверенностей, которые в соответствии с указанным постановлением могут быть изложены на белых листах бумаги;

- заверения подлинности подписи на заявлении о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу (совершается без использования специальных бланков нотариальных документов);

- заверение верности копий документов;

- других нотариальных действий, которые в соответствии с законодательством могут быть совершены без использования специальных бланков нотариальных документов;

Кроме того запрещается нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимого имущества до истечения одного месяца со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя недвижимого имущества, если такое право приобретено продавцом во время действия в Украине военного положения из договора или в связи с передачей имущества в собственность юридического лица в качестве взноса (внесение имущества в уставный (складочный) капитала (уставного фонда), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и тому подобное), или в связи с выходом из состава учредителей (участников) юридического лица;

Также предусмотрена возможность нотариального удостоверения договоров по отчуждению недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки, об удовлетворении требований ипотекодержателя, установление доверительной собственности на недвижимое имущество (в том числе договоров о внесении изменений в таких договоров или их расторжения (прекращения), а также нотариальное свидетельствование подлинности подписи на актах приема-передачи доли (части доли) в уставном (складочном) капитале (уставном фонде) юридического лица, заключаемых (подписываемых) от имени физического лица - отчуждателя (ипотекодателя, доверительного учредителя) на основании доверенности.

- если со дня удостоверения нотариусом доверенности до дня заключения (подписания) соответствующего договора (акта) не прошло одного месяца (двух месяцев, если она удостоверена консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства);

- если со дня удостоверения доверенности до дня заключения (подписания) соответствующего договора (акта) прошло больше вышеуказанного срока, при условии получения нотариусом заявления доверителя о подтверждении действия доверенности, подлинность подписи на котором засвидетельствована нотариусом (не ранее чем за семь календарных дней), консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства (не ранее чем за один месяц до дня заключения (подписания) соответствующего договора (акта); также если такая доверенность удостоверена нотариусом без использования специальных бланков нотариальных документов - при условии ее регистрации в Едином реестре доверенностей с внесением в него сведений о наличии полномочий, необходимых представителю для заключения (подписания) соответствующего договора (акта);

- нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества, ипотеки, установление доверительной собственности на недвижимое имущество осуществляется по общему правилу: по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица одной из сторон соответствующего договора;

- исключен запрет относительно нотариального заверения подлинности подписей на актах о передаче недвижимого имущества в и из уставных (составленных) капиталов (уставных фондов) юридических лиц, а также нотариального удостоверения договора купли-продажи предмета ипотеки, принадлежащего физическому лицу, по потребительскому кредиту, кроме случаев, когда такая продажа осуществляется с согласия ипотекодателя, изложенной в форме заявления, подлинность подписи на которой заверена нотариально, или предметом ипотеки является недвижимое имущество, определенное абзацем вторым пункта 5-2 Заключительных положений Закона Украины”Об ипотеке";

- определено, что течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства. Также напоминается, что в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины, независимо от места открытия наследства;

Также сообщается, что урегулированы некоторые вопросы о передаче неиспользованных специальных бланков нотариальных документов в случае прекращения нотариальной деятельности во время действия военного или чрезвычайного положения. Увеличен срок такой передачи до 30 календарных дней, а также предоставлена возможность передавать такие бланки не только поставщику, но и другому нотариусу. Нотариус, который прекратил нотариальную деятельность во время действия военного или чрезвычайного положения, и в течение 30 календарных дней после прекращения зарегистрировал нотариальную деятельность в другом нотариальном округе, имеет право не передавать такие бланки и использовать их как нотариус нового нотариального округа.

Напомним, ранее стало известно, будут ли отправлять украинцам повестки в армию через "Дію".

Кроме того сообщалось, что в "Дії" появилась новая полезная услуга.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.