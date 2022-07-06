Дожди с грозами в четверг, 7 июля, более вероятны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

«Жара вот недавно царила по всей Украине, а уже сегодня в западных областях, например, наблюдается где-то даже +16+19 градусов! Такова она, атмосфера над нами – как мы что-то захотим, она сразу записывает в блокнотик и исполняет пожелания. Иногда пожеланий так много и взаимопротивоположны, что не успевает старушка, поэтому нужно набраться терпения и подождать», - подчеркнула Диденко, рассказав о погоде на 7 июля более подробно.

Так, в четверг жара будет отступать и дальше - не только в западных, но и в северных и значительной части центральных областей. Температура воздуха будет +22+28 градусов.

«Восток, Юг Украины и Днепропетровщина все еще будут принадлежать жаркой погоде +30+35 градусов. Дожди с грозами в четверг более возможны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории – сухая жаркая погода», – рассказала синоптик.

Правда, по ее словам, осадки будут крайне неравномерными. Где-то будет сильный дождь, а где-то упадет несколько капель.

«Но все же температурные контрасты в зоне атмосферного фронта значительны – от +16 до +34 градусов, поэтому при грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра до шквального. Будьте осторожны!», - призвала Диденко.

Тем временем в Киеве ожидается комфортная температура воздуха, жара ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой ожидается этой ночью и 7 июля утром, днем ​​в четверг, вероятность ливня меньше.

"В дальнейшем температурный фон во многих областях Украины предполагается милосердным, комфортным, на Юге и Востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля", - сообщила Диденко.

Также синоптик заверила, что жаркая погода еще вернется.

Напомним, ранее Диденко предупредила украинцев о магнитных бурях.

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