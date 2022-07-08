Теперь, как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Привата, бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в «Приват24 для бизнеса» подключить автоматическое перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, бизнес-клиенты ПриватБанка смогут подключить такую опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.
«Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов», - подчеркивают в ПриватБанке.
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Также в учреждении напомнили, что в Приват24 для бизнеса можно перечислить средства через виджет "Благотворительность" в веб версии электронного банка и через иконку "Добро" в мобильном приложении: - в поддержку Вооруженных Сил Украины; - для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии; - в Фонд компетентной помощи армии «Вернись живым»; по программе «Помощь госпиталям и медучреждениям Украины»; – на счет Help Ukraine Center (доставка в Украину всего, что спасает).
Напомним, ПриватБанк сообщил о новых правилах и получил волну гнева.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.
Также сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карты которого пропали 15 тысяч.