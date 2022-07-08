Уже с 11 июля в Украине будет жестко запрещено курение в общественных местах.

Под запрет, кроме обычных сигарет, теперь подпадают электронные сигареты, кальяны, травяные изделия, нагревательные устройства, пишет Politeka.net.

Именно такие изменения предусмотрены в законе , который еще в декабре 202-го приняла Верховная Рада.

В частности, запрет касается и заведений общепита - там уже не будет зон или помещений для курения. За нарушение запрета для гражданина предусмотрен штраф 51-350 грн, для заведений – 3-15 тыс. грн.

Кроме того, вводится запрет на продажу табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет.

Штрафы за продажу несовершеннолетним табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним увеличиваются. Теперь сумма составляет 1020 грн., а в случае повторного нарушения в течение года – 10 200 грн.

«Нужно не запрещать, а выполнять Закон и штрафовать на месте, тогда будет порядок и чистота. Я была в Венгрии и Австрии, так там штраф минимум 50 евро, даже если в разрешенном месте, окурок упал мимо пепельницы... И все туристы выполняли правила. Тогда будет порядок. А сколько и кого у нас оштрафовали...?», «А как быть в личных квартирах? Я, например, асматик, а сосед у меня этажом повыше, так шмалит, как в кочегарке. Выходит на балкон закуривающий сигарету и весь дым у меня тут же в квартире, а пепел посыпает сверху мне на балкон. Как-то сушилось белье, так прожег мне довольно не дешевую крепдешиновую блузку....», «Как бороться с курящими соседями, в том числе в подъезде, что когда проходишь мимо, пропитываешься дымом,...», - комментируют пользователи Соцсетей изменения к закону.

Напомним, употребление табачных изделий — один из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, рака, хронических обструктивных заболеваний легких и расстройств психического здоровья), что приводит к почти 84% всех смертей в Украине. Каждый год 85 тысяч украинцев умирают от болезней, вызванных курением.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заговорили о введении штрафов для нарушителей комендантского часа.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.