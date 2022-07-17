В Украине могут быть введены штрафы за нарушение комендантского часа.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

Согласно этому законопроекту, если его примут, то за нарушение комендантского часа, то есть пребывание во время действия военного положения в определенный период суток на улицах и в других общественных местах, а также за движение транспортных средств без специально выданных пропусков или удостоверений, грозит предупреждение или штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

Также уточняется, что, если такие действия были совершены человеком повторно в течение года, то они влекут за собой наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).

Ранее сообщалось, что нарушителям новых норм языкового законодательства, которые вступили в силу 16 июля 2022 года, также грозят штрафы: за первое нарушение от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен, за повторное — до 11,9 тысяч гривен.

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