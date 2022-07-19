Как передает Politeka.net, об этом 19 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Это позволит не менять тарифы на тепло и горячую воду для украинцев.
"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго", - сообщил премьер.
Фиксированная цена будет действовать до 31 мая 2023 года.
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Отметим, грядущий отопительный сезон Шмигаль назвал самым слжным в истории, отметив, что до наступления холодов коммунальщикам не удастся полностью восстановить централизованное теплоснабжение во всех населенных пунктах.
Напомним, в Раде приняли неожиданное решение по мораторию на повышение тарифов. Законопроект, направленный на введение моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, а также закрепление гарантий и компенсации разницы в тарифах субъектам рынка, не набрал необходимого количества голосов. Голосование проходило 19 июля.
"За" соответствующий законопроект проголосовали только 220 нардепов, он был отправлен на доработку.
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