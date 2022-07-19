Верховная Рада не поддержала установление моратория на повышение тарифов на тепло во время военного положения

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, «За» было всего 220 нардепов, пишет Politeka.net.

«Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками», - сообщил Гончаренко.

Добавим, что целью введения моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, а также закрепление гарантий и компенсации разницы в тарифах субъектам рынка.

"Вот тебе и влияние олигархов и финансовых групп на депутатов...", "Куда повышать? В мирное время все время задолженность росла за тепло и газ. В войну вообще платить перестанут, потому что многие сейчас не имеют работы или не получают вовремя заработную плату», «Не факт, что отопление вообще будет или будет, но минимальное…», - комментируют решение Рады пользователи соцсетей.

Добавим, что украинцев уже готовят к "сверхсложной" зиме.

«Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу", - предупреждал ранее Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

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