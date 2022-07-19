Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, «За» было всего 220 нардепов, пишет Politeka.net.
«Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками», - сообщил Гончаренко.
Добавим, что целью введения моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, а также закрепление гарантий и компенсации разницы в тарифах субъектам рынка.
"Вот тебе и влияние олигархов и финансовых групп на депутатов...", "Куда повышать? В мирное время все время задолженность росла за тепло и газ. В войну вообще платить перестанут, потому что многие сейчас не имеют работы или не получают вовремя заработную плату», «Не факт, что отопление вообще будет или будет, но минимальное…», - комментируют решение Рады пользователи соцсетей.
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Добавим, что украинцев уже готовят к "сверхсложной" зиме.
«Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу", - предупреждал ранее Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
Также сообщалось, что в Украине обанкротился крупный банк – как вкладчикам вернуть свои деньги.
Кроме того, Politeka.net писала, как украинцам получить компенсации до тридцати тысяч евро.