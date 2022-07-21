Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство цифровой трансформации, совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать.

Таким образом украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов.

В Министерстве также напомнили, что предварительно договоренности были на 3 месяца, а это значит, что уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.

«В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell», - подчеркнули в Министерстве.

Отметим, по статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на июнь в 44 европейских странах находится около 5,1 млн беженцев из Украины (по данным за 16 июня 2022 года).

Тем временем, в Украине прогнозируется новая волна внутренних переселенцев: до 500 тысяч с востока на запад с территорий, где не будет отопительного сезона.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, многие населенные пункты отрезаны от коммуникаций из-за войны. К примеру, Запорожская область, в частности Энергодар, фактически отрезаны от газоснабжения и восстановить его в ближайшее время невозможно.

Поэтому ожидается, что в преддверии холодов люди будут выезжать из оккупированных городов и городов на линии фронта в более безопасные регионы.

Верещук прогнозирует, что зима будет самой сложной за все годы независимости.

Напомним, уже известно, что отопительного сезона не будет в оккупированном Мариуполе.

Также сообщалось, что в Раде приняли неожиданное решение относительно моратория на повышение тарифов.

О важных изменениях сообщили и в Нацбанке.