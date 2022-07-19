Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «За» були лише 220 нардепів, пише Politeka.net.
«Рада не прийняла законопроект у другому читанні та відправила на доопрацювання зі скороченими строками», - повідомив Гончаренко.
Додамо, що законопроект має на меті запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, а також закріплення гарантій та компенсації різниці в тарифах суб'єктам ринку.
«Ось тобі і вплив олігархів і фінансових груп на депутатів...», «Куди підвищувати? У мирний час увесь час заборгованість зростала за тепло та газ. У війну взагалі платити перестануть, бо багато хто зараз не має роботи або не отримує вчасно заробітну плату», «Не факт, що опалення взагалі буде або буде але мінімальне….», - коментують рішення Ради користувачі соцмереж.
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Додамо, що українців вже готують до "надскладної" зими.
«Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю", - попереджав раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
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Крім того Politeka.net писала, як українцям отримати компенсації до тридцяти тисяч євро.