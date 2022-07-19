Верховна Рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло протягом дії воєнного стану

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «За» були лише 220 нардепів, пише Politeka.net.

«Рада не прийняла законопроект у другому читанні та відправила на доопрацювання зі скороченими строками», - повідомив Гончаренко.

Додамо, що законопроект має на меті запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, а також закріплення гарантій та компенсації різниці в тарифах суб'єктам ринку.

«Ось тобі і вплив олігархів і фінансових груп на депутатів...», «Куди підвищувати? У мирний час увесь час заборгованість зростала за тепло та газ. У війну взагалі платити перестануть, бо багато хто зараз не має роботи або не отримує вчасно заробітну плату», «Не факт, що опалення взагалі буде або буде але мінімальне….», - коментують рішення Ради користувачі соцмереж.

Додамо, що українців вже готують до "надскладної" зими.

«Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю", - попереджав раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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