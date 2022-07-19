Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, – до 30 вересня 2023 року. Таке рішення Національного банку пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба фінрегулятора.

Зазначається, що впродовж березня–червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це вп’ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень–червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет). Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 48 млн штук монет номіналами 1, 2, 5 копійок.

Станом на 01 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Завдяки продовженню терміну на один рік українці матимуть більше часу для обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Зокрема це зможуть зробити ті, хто був вимушений залишити свої домівки через бойові дії.

В НБУ зазначили, що за досвідом інших країн світу, найбільші обсяги вилучення монет припадають на останні два місяці до закінчення строку обміну.

Обміняти монети можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ") до 30 вересня 2023 року включно.

Монети номіналами 1, 2 та 5 копійок українці не можуть використовувати для готівкових розрахунків з 1 жовтня 2019 року. А з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок.

Нагадаємо, Нацбанк вводить в обіг унікальні 5 та 10 гривень: як виглядають і чим незвичайні.

Нагадаємо, раніше НБУ ввів обіг монету в 10 гривень присвячену Військово-Морським Силам ЗС України.

Ткож повідомлялось, що Національний банк України ввів у обіг першу пам’ятну монету, відкарбовану Банкнотно-монетним двором НБУ з початку повномасштабної війни проти України.