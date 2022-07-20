В одному з великих українських міст опалювального сезону не буде зовсім, до зими не готуються.

Як пише Politeka.net, йдеться про багатостраждальний Маріуполь.

«У Маріуполі не буде опалювального сезону. Окупанти знищили всю інфраструктуру і не проводять жодної підготовки до зимового періоду", - заявив законний мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За словами мера, в окупованому Маріуполі та на околицях міста діють 4 фільтраційні центри, де росіяни утримують уже понад 10 тисяч осіб. Ще понад 100 тисяч людей фактично залишаються у полоні, – можливості виїхати на підконтрольну Україні територію немає.

Очікується, що восени відбудеться нова хвиля евакуації – щоб підтримати та допомогти маріупольчанам по Україні відкривають центри Ямаріуполь.

«Маріуполь спалено на 50%, окупанти за два місяці вбили близько 22 тисяч людей», - повідомив Бойченко.

Більше того - Маріуполі з 19 липня всі громадяни України втратили право власності на нерухомість. Таке рішення ухвалили російські окупанти, які готують "націоналізацію".

Про це повідомив радник законного мера міста Петро Андрющенко.

«Всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо вони не пройшли реєстрацію у бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і почнеться розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиєсь. Таке воно, "маневрене житло", - повідомив Андрющенко

Він наголосив, що рішення окупаційної адміністрації є юридично нікчемним.

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