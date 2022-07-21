Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, речь идет о программе поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн грн.

Как отмечается, в рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.

"ПриватБанк планирует выделить почти полмиллиарда гривен для развития предприятий и поддержки экономики страны", - подчеркнули в Привате.

Для клиентов малого бизнеса - экспортеров и работающих в критически важных отраслях экономики минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн. Максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.

Также отмечается, что срок такого кредитования составляет 24 мес. или срок действия государственной гарантии. Стоимость использования кредитных средств устанавливается в соответствии с утвержденными ставками по программам государственных гарантий и “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Кроме того, для ускорения получения решения о возможности финансирования упрощена процедура рассмотрения пакета документов.

Напомним, ранее стало известно, что НБУ официально поднял курс гривны сразу на 25%.

Так, Национальный банк провел коррекцию официального курса гривны к доллару США и зафиксировал его на уровне 36,5686 грн/долл.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о ловушке.

Кроме того, сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого исчезли 15 тысяч.