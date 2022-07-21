Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, речь идет о программе поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн грн.
Как отмечается, в рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.
"ПриватБанк планирует выделить почти полмиллиарда гривен для развития предприятий и поддержки экономики страны", - подчеркнули в Привате.
Для клиентов малого бизнеса - экспортеров и работающих в критически важных отраслях экономики минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн. Максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
НБУ поднял курс гривны на 25%, что теперь будет с ценами и цифрами в обменниках: "Почему сразу не 50?"
"Карма?": в Москве жилая многоэтажка превратилась в факел, улицы затянуло дымом
Наступление остановлено, наблюдаются значительные потери: оккупанты терпят очередной крах, что известно
Тренер "Зважені та щасливі" Боржемская решила раскрыть свои секреты похудения: "Вы готовы?"
Также отмечается, что срок такого кредитования составляет 24 мес. или срок действия государственной гарантии. Стоимость использования кредитных средств устанавливается в соответствии с утвержденными ставками по программам государственных гарантий и “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Кроме того, для ускорения получения решения о возможности финансирования упрощена процедура рассмотрения пакета документов.
Напомним, ранее стало известно, что НБУ официально поднял курс гривны сразу на 25%.
Так, Национальный банк провел коррекцию официального курса гривны к доллару США и зафиксировал его на уровне 36,5686 грн/долл.
Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о ловушке.
Кроме того, сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого исчезли 15 тысяч.