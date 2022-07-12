Повідомлення у месенджері про виплати постраждалим у війні, COVID-виплати та грошові виграші треба бути уважними.

Як повідомляє ПриватБанк, так можуть діяти шахраї.

Тож як можна захистити свої гроші.

«Перевіряйте адресу сайту. Шахраї роблять копії, адреси яких можуть відрізнятися від справжнбого сайту однією літерою. Наприклад, privad24 замість privat24», - попереджають у ПриватБанку.

Крім того ні в якому разі не можна передавати нікому логін і пароль від Приват24 та дані картки, особливо CVV-код (три цифри зі зворотнього боку картки).

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку повідомили, що робити, якщо банкомат гроші списав, але не видав.

Тим часом ПриватБанк запускає нову функцію - що стало доступним.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.

Також повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.